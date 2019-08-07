К восточному побережью Китая приближается тайфун "Лекима"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восточная китайская провинция Чжэцзян готовится к приближению девятого по счету в этом сезоне тропического тайфуна - "Лекима", сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную метеорологическую службу Китая.

Как прогнозируется, эпицентр тайфуна достигнет побережья провинции в ночь с 9 на 10 августа. Сейчас тайфун находится примерно в 1200 км к юго-востоку от уезда Сяншань провинции Чжэцзян. Тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 16 км/ч. При этом тайфун продолжает набирать силу и в ближайшее время может перерасти в супертайфун.

Тропический циклон, судя по траектории его движения, накроет и Шанхай, где 10 августа в некоторых прибрежных районах ожидаются мощные порывы ветра до 162 км/ч.

Местные власти принимают все необходимые меры для минимизации потенциального ущерба от удара стихии.-0-