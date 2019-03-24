Кабинет министров Великобритании намерен отправить Терезу Мэй в отставку

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров британского правительства намерен добиться отставки Терезы Мэй и уже подбирает кандидатуру на должность временного премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политического обозревателя газеты The Sunday Times Тима Шипмана.
Обозреватель написал в своем Twitter, что 11 членов кабинета министров собираются 25 марта выступить против нее на заседании кабмина. А затем они намерены назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit.
По его словам, на пост премьер-министра претендует глава секретариата кабмина и фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон. Кроме того, есть шансы у главы британского МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, который в данный момент пользуется наибольшей поддержкой. Но в любом случае потенциальный преемник Мэй должен будет добровольно уйти с должности после выхода Великобритания из состава Евросоюза.
Тем временем, в премьерской канцелярии утверждают, что Тереза Мэй упорно работает над тем, чтобы третья попытка провести проект соглашения о Brexit через британский парламент оказалась удачной.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.38 BYN
|2.388 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.275 BYN
|3.285 BYN