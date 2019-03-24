Кабинет министров Великобритании намерен отправить Терезу Мэй в отставку

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров британского правительства намерен добиться отставки Терезы Мэй и уже подбирает кандидатуру на должность временного премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на политического обозревателя газеты The Sunday Times Тима Шипмана.

Обозреватель написал в своем Twitter, что 11 членов кабинета министров собираются 25 марта выступить против нее на заседании кабмина. А затем они намерены назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit.

По его словам, на пост премьер-министра претендует глава секретариата кабмина и фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон. Кроме того, есть шансы у главы британского МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува, который в данный момент пользуется наибольшей поддержкой. Но в любом случае потенциальный преемник Мэй должен будет добровольно уйти с должности после выхода Великобритания из состава Евросоюза.

Тем временем, в премьерской канцелярии утверждают, что Тереза Мэй упорно работает над тем, чтобы третья попытка провести проект соглашения о Brexit через британский парламент оказалась удачной.-0-