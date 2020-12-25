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25 декабря 2020, 16:48

Кабмин Израиля утвердил введение тотального карантина с 27 декабря по 9 января

Фото ИА Report
Фото ИА Report
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25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Израиля во время телефонного голосования сегодня утвердило введение на две недели с 27 декабря уже третьего с начала 2020 года тотального карантина для предупреждения дальнейшего распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения еврейского государства.

Утверждены правила, которые будут действовать 14 дней - с 17.00 (по местному времени) 27 декабря до 9 января 2021 года. "Вводится запрет на удаление от места жительства более чем на 1 тыс. м, за исключением случаев вакцинации, получения медицинской или социальной помощи, участия в демонстрациях или судебном разбирательстве, пешей прогулки для занятий спортом, передвижения на разрешенную работу, посещения похорон, церемонии обрезания или свадьбы", - говорится в сообщении Минздрава.

Штраф за нарушение составит 500 шекелей. "Запрещено покидать место жительства для нахождения по месту жительства другого лица. Должны быть закрыты все торговые точки и общественные места, за исключением магазинов, торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены", - уточняется в сообщении.

Также будут закрыты пансионаты, зоопарки, национальные и природные парки, памятные места и мемориалы, салоны красоты и парикмахерские, кабинеты альтернативной и дополнительной медицины, кинотеатры, включая с заездом на автомобилях, торговые центры, рынки и музеи. "Предложение разрешить ресторанам торговать навынос было отклонено", - добавили в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что будут прекращены занятия в классах с 5-го по 10-й, но детские сады и школьные классы с 1-го по 4-й и с 11-го по 12-й продолжат работать.

Запрещены также активность на открытых площадках, экскурсии, походы и поездки, а с 28 декабря будет прекращено действие режима зеленых островов в Эйн-Бокеке на берегу Мертвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря, благодаря которому гостиницы там были открыты для внутреннего туризма несколько недель назад.

"Кроме того, компании, не предоставляющие услуги и товары первой необходимости, но которым разрешено работать во время карантина, должны допускать на рабочие места не более 50% сотрудников в случае, если их штат больше 10 человек, но таким образом, чтобы в помещении находилось единовременно не более 10 сотрудников", - добавили в пресс-службе.-0-

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