Кабмин Украины одобрил выход страны из еще двух соглашений СНГ

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины поддержал очередные решения по выходу страны еще из двух структур Содружества независимых государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

В частности, правительство поддержало выход Украины из соглашения между правительствами СНГ о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств - участников СНГ. Правительство также одобрило проект указа президента Украины о выходе страны из Совета командующих Пограничными войсками.

Сообщается, что эти международные договоры заключили в Москве в 1995 и 1992 годах соответственно.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал проект указа президента о выходе страны из соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ и соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ.-0-