Кабмин Украины предлагает приравнять электронные сигареты к табачным

24 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Кабинет министров Украины инициировал изменения в законодательство для упорядочения обращения электронных сигарет в стране, в частности предлагается запретить курить их в общественных местах. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Правительство инициировало изменения в законодательство, которое упорядочивает обращение электронных сигарет в Украине", - говорится в сообщении.
Он добавил, что предлагается приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. Алексей Гончарук отметил, что правительство также инициирует запрет курения таких сигарет в общественных местах.
Кроме того, Кабмин предлагает, чтобы обращение таких сигарет регулировалось в соответствии с законодательством Украины и распространялось на электронные сигареты и новейшие табачные изделия, а также чтобы была запрещена их реклама.
Когда именно будут внесены изменения в законодательство и как скоро они вступят в силу на Украине, пока не сообщается.-0-