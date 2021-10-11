Кабмин Украины ужесточил правила пассажирских перевозок

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины ужесточил правила пассажирских перевозок в желтой, оранжевой и красной зонах адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 21 октября, сообщает РБК-Украина.

"Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров одного из этих документов: подтверждение полного курса вакцинации (или получения одной дозы для регионов желтой зоны); документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19; отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует 72 часа).

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.-0-