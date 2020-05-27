Кадыров опроверг слухи о своей болезни

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сегодня сообщения о своей болезни и рассказал, что абсолютно здоров, информирует ТАСС со ссылкой на прямой эфир лидера Чечни в социальной сети Instagram.

Рамзан Кадыров заявил, что он абсолютно здоров. По словам главы Чеченской Республики, с начала пандемии он регулярно проходит обследование в Грозном, чтобы обезопасить окружающих. "С начала пандемии два раза компьютерную томографию делал, несколько раз сдавал анализы крови, обычные анализы сдаю, потому что общаюсь с людьми, чтобы не стать переносчиком. Стараюсь, как могу, не заболеть, как и все остальные жители. Каждый человек обязан делать все, чтобы быть здоровым", - добавил он.

Комментируя появившуюся в Telegram-каналах и СМИ информацию о якобы его госпитализации в Центральную клиническую больницу в Москве, Рамзан Кадыров заявил, что ежегодно проходит там диспансеризацию. "Я должен ежегодно проходить диспансеризацию в ЦКБ в Москве как глава субъекта. Если даже я заболел, если бы даже поехал, здесь в Чечне я бы помешал сотням людей, отвлекая внимание врачей, министра", - сказал он.

Некоторые СМИ писали ранее, что Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус доставили в Москву.-0-