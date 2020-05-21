Кадырова доставили в Москву с подозрением на коронавирус

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главу Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус доставили в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Состояние главы Чечни стабильное", - отметил источник. Вместе с тем ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что у Рамзана Кадырова якобы подозревают коронавирус и накануне его доставили в клинику Москвы. Помощник Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев отметил, что глава Чечни лично контролирует работу оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике.-0-