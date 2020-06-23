Кафе, спортклубы и мечети откроются в Египте с 27 июня

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рестораны, кафе, спортивные клубы и места отправления культа в Египте возобновят работу с 27 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, сообщает египетская газета Al-Ahram.

Уточняется, что заведения общественного питания, а также спортивные клубы вернутся к деятельности в особом режиме. В частности, количество посетителей будет ограничено 25%, их обяжут носить защитные маски. На таких же условиях возобновят работу кинотеатры и театры.

Также откроются для ежедневных молитв мечети. При этом пятничные проповеди проводиться пока не будут.

Кроме того, продлят работу торговых центров: они будут закрываться в 21.00 вместо 18.00.

Действующий сейчас с 20.00 до 4.00 комендантский час с 27 июня будет отменен.

При этом останутся в силе некоторые ограничения. Египетские пляжи и парки пока будут закрыты, а общественный транспорт не будет работать с полуночи до 4.00.

Решения об ослаблении ограничений могут быть отменены, если люди не будут следовать действующим правилам безопасности, подчеркнул премьер-министр Египта.

Общее число зараженных COVID-19 в Египте составляет 56,8 тыс., с момента вспышки скончались свыше 2,2 тыс. человек.-0-