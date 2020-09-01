Как и в каких случаях дети должны носить маски в условиях пандемии - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:22 Пищеблоки 22 школ и детсадов обновили в Брестской области Регионы
18:21 Белорусская таможня поддерживает подготовку будущих специалистов еще со школы - Орловский Общество
18:09 "Крумкачы" победили минское "Динамо" и вышли в 1/8 финала розыгрыша футбольного Кубка Беларуси Спорт
18:09 Призывы не покупать отечественную продукцию звучат с целью подрыва экономики - эксперт Общество
17:59 Рачков: желаю первоклассникам приятного и увлекательного путешествия в мир знаний Общество
17:43 За большим урожаем хлеба стоит ответственная работа наших граждан - Леонид Заяц Регионы
17:39 Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС Экономика
17:25 Председателем Ассоциации белорусских банков избран Владимир Драгун Экономика
17:20 Три аварии на водопроводе произошли в Минске Регионы
17:13 Индия ослабляет карантинные меры, несмотря на рост числа зараженных COVID-19 В мире
17:11 ФОТОФАКТ: В Сморгони после реконструкции открыли городской бассейн Регионы
17:06 В Минске задержаны трое человек, которые наносили оскорбительные надписи на территории школы Происшествия
16:59 Сумма госпомощи на подготовку детей к школе превысила Br12 млн Общество
16:48 Представители БРСМ Гомельской области поздравили с Днем знаний учащихся и педагогов Регионы
16:45 ФОТОФАКТ: День знаний в НОК Беларуси Спорт
16:32 Как и в каких случаях дети должны носить маски в условиях пандемии - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ В мире
16:32 Выставка к 120-летию белорусского писателя Сымона Барановых открылась в Национальной библиотеке Культура
16:21 "Ход конем" гомельского художника Алексея Новожилова демонстрируют в столичной галерее Культура
16:18 Житель Мядельского района выращивал коноплю в лесу Происшествия
16:14 Главы МИД Беларуси и Канады обсудили перспективы взаимодействия Политика
16:12 Стартовые этапы Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку отменены Спорт
16:03 В Витебске на пожаре спасли двух женщин Происшествия
15:49 Кадлубай: в Беларуси более 1 млн учеников сегодня сели за парты Общество
15:41 В Пружанах осудили завмастерской за нарушение правил охраны труда Происшествия
15:41 Выставка детских работ о правилах дорожного движения открылась в ГАИ Минска Регионы
15:35 В Бобруйске 35 человек эвакуировали из-за сообщения о лжеминировании школы Происшествия
15:33 "Великий камень" вошел в инновационный альянс особых экономических зон свободной торговли Экономика
15:32 Назаров рекомендовал студентам заниматься исследованиями Общество
15:31 Начинаем учебный год с БСБ Банком! Общество
15:24 Военно-патриотический класс пограничной направленности открылся в Минске Регионы
Все новости
Все новости
В мире
01 сентября 2020, 16:32

Как и в каких случаях дети должны носить маски в условиях пандемии - рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

Фото ЮНИСЕФ
Фото ЮНИСЕФ
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Индия ослабляет карантинные меры, несмотря на рост числа зараженных COVID-19
Стартовые этапы Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку отменены

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) разработала рекомендации по использованию детьми защитных масок в общественных местах и дома во время пандемии COVID-19, сообщает Центр новостей ООН.

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют подходить к вопросу использования масок с учетом возраста детей. Например, детям младше 5 лет надевать маски не следует, так как они не способны правильно носить их без постоянной посторонней помощи.

Родителям детей в возрасте 6-11 лет рекомендовано принимать решение о необходимости мер предосторожности, опираясь на такие факторы, как реальная вероятность заражения вирусом в районе проживания или обучения ребенка; способность ребенка самостоятельно пользоваться маской без постоянного присмотра родителей или учителей; наличие запаса масок в школах и детских учреждениях и возможности стирать и периодически менять их; возможность взрослых следить за детьми и объяснить им, как правильно надевать, носить и снимать маску; учет того, как ношение маски может повлиять на обучение и психосоциальное развитие ребенка, что необходимо обсудить с учителями, родителями, опекунами или медиками; вероятность контактов ребенка со взрослыми, подверженными высокому риску развития серьезных заболеваний, например, с пожилыми и больными людьми.

Детям в возрасте 12 лет и старше, согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ, следует носить маски в тех же ситуациях, что и взрослым, в частности, когда у них нет возможности соблюдать физическую дистанцию более 1 м от других, если в районе проживания или обучения существует высокий риск передачи вируса.

Ношение масок детьми любого возраста с нарушениями развития, инвалидностью или другими специфическими заболеваниями не должно быть обязательным. Решение о необходимости этой меры следует принимать родителям ребенка, опекунам, педагогам или медицинским работникам.

Дети, у которых в целом хорошее здоровье, могут носить немедицинские или тканевые маски. При этом взрослый должен убедиться, что тканевая маска правильного размера и что она в достаточной степени закрывает нос, рот и подбородок ребенка. Детям с сопутствующими заболеваниями, такими как муковисцидоз, рак или подавление иммунитета, следует носить специальные медицинские маски.

Ребенок, у которого есть симптомы COVID-19, должен носить медицинскую маску не только в общественных местах, но и дома. Члены семьи, находящиеся в домашних условиях на расстоянии менее 1 м от больного ребенка, также должны носить маску. Если здоровый ребенок в семье оказывается на расстоянии менее 1 м от больного родственника, он тоже должен в это время носить медицинскую маску.

В ряде ситуаций маска создает проблемы, например, в случае некоторых видов инвалидности или на уроках речи, когда учителю нужно видеть артикуляцию учеников. В этих случаях ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют использовать прозрачные лицевые щиты. Если принято решение использовать такой щит, он должен покрывать все лицо и доходить до подбородка. При этом носящим их детям необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить глаза или лицо.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОЗ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото AP Индия ослабляет карантинные меры, несмотря на рост числа зараженных COVID-19
Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива Президент Казахстана назвал семь основных принципов нового экономического курса
Фото ТАСС Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 1 млн
Фото nytimes.com Число погибших из-за наводнений в Афганистане выросло до 190
Фото ABC News В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного пистолетом афроамериканца
Фото Reuters Пожары и наводнения: европейские страны борются со стихией
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: меня беспокоит не власть - я просто не хочу, чтобы страну порезали на куски
Сергеенко: в жизни каждого человека самые приятные воспоминания связаны со школой
Кочанова: молодежь нацелена на получение рабочей профессии, создавая блага для себя и страны
При покупке квартиры в Minsk World за собственные средства - курс ниже банковского! Всего 2,75 рубля за евро!
Топ-новости
Лукашенко: как бы ни складывалась ситуация, Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику
Головченко: поддержка образования - неизменный приоритет государства
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 606 пациентов с COVID-19
Minsk World – все для вашего бизнеса! Квартиры и офисы для сферы ИТ с выгодой до 20%!
Минэкономики прокомментировало решение стран Балтии не покупать электроэнергию с БелАЭС
Новый Кодекс об образовании планируют осенью внести на рассмотрение в парламент
Кадлубай: в Беларуси более 1 млн учеников сегодня сели за парты
ФОТОФАКТ: 1 сентября в архивных фотографиях БЕЛТА
Назаров рекомендовал студентам заниматься исследованиями
Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения
ФОТОФАКТ: День знаний в НОК Беларуси
БЕЛАЗ: завод работает в штатном режиме, все находятся на рабочих местах
ФОТОФАКТ: На станции "Октябрьская" прошла акция "День знаний в Минском метро"
"Великий камень" вошел в инновационный альянс особых экономических зон свободной торговли
Беларусбанк рассказал об изменении условий кредитования
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.