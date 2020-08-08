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08 августа 2020, 22:43

Как изменилась картина с заболеваемостью COVID-19 в мире за сутки

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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 19,18 млн и увеличилось за сутки более чем на 284 тыс. Согласно опубликованным 8 августа данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей выросло более чем на 6 тыс. и превысило 716 тыс.

По состоянию на 11:00 8 августа, в мире выявили 19 187 943 инфицированных и 716 075 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 284 441, умерших - на 6 565.

В Северной и Южной Америке, которая занимает первое место по числу инфицированных, за сутки их стало больше на 155 122, умерших - на 4 288. В Европе есть 3 545 395 заразившихся и 216 097 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 31 409, умерли 458 человек.

В регионе Юго-Восточной Азии количество инфицированных достигло 2 496 001, зафиксированы 51 608 смертей. За сутки заразились 67 417 человек, умерли 1 037.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 836 930. Далее следуют Бразилия (2 912 212), Индия (2 088 611), Россия (882 347), ЮАР (545 476), Мексика (462 690), Перу (455 409), Чили (368 825), Колумбия (357 710) и Иран (322 567).-0-

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