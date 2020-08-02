Как изменилась картина заболеваемости COVID-19 в мире за сутки

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 17,66 млн и увеличилось за сутки более чем на 262 тыс. Согласно опубликованным 2 августа данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей выросло почти на 6 тыс. На 11:00 2 августа в мире были зарегистрированы 17 660 523 инфицированных (+262 929 за сутки) и 680 894 умерших (+5 851 за сутки). Это меньше, чем днем ранее, когда был выявлен 289 321 случай заражения и 6 142 летальных исхода. В Северной и Южной Америке за сутки выявлены 156 433 случая заражения, умерли 3 963 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Европейском регионе за 24 часа количество инфицированных возросло на 17 419, умерли 323 человека. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 2 131 165, зафиксировано 45 837 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 58 971, летальных исходов - на 937. Больше всего инфицированных в США - 4 523 888. Далее следуют Бразилия (2 662 485), Индия (1 750 723), Россия (850 870), ЮАР (503 290), Мексика (424 637), Перу (407 492), Чили (357 658), Иран (306 752) и Великобритания (303 956).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!