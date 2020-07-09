Как минимум 15 человек погибли от дождей в Пакистане

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли из-за проливных дождей в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo.tv.

Сообщается, что не менее шести человек умерли от удара током после обрыва проводов, девять человек погибли в результате обрушения крыш, падения деревьев и других инцидентов, вызванных стихией.

По последним сведениям, в отдельных районах Карачи за сутки выпало до 30 мм осадков. Движение во многих районах города затруднено, отмечаются перебои с подачей электроэнергии. "Команда K-Electric столкнулась с трудностями в виде поваленных деревьев и подтопленных столбов линий электропередач при восстановительных работах", - говорится в заявлении компании.-0-