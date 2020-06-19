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19 июня 2020, 00:59

Как минимум 76 индийских военных пострадали во время пограничных боевых столкновений с военными КНР

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.По меньшей мере 76 военнослужащих ВС Индии ранены в результате пограничных боевых столкновений с китайской армией в Восточном Ладакхе (область в Индии). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По его информации, все раненые находятся в госпиталях в стабильном состоянии, 56 из них могут вернуться к исполнению обязанностей уже в течение недели.

Официального подтверждения информации нет.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, источники в индийский армии также утверждают, что около 45 китайских солдат были убиты или ранены.-0-

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