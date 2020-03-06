Как минимум девять человек погибли при взрыве и пожаре в лагере палестинцев в Газе

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти человек погибли в результате взрыва и пожара в лагере палестинских беженцев Нусейрат в центральной части блокированного сектора Газа. Об этом сообщило палестинское агентство Maan.
По информации представителей гражданской обороны Газы, к месту инцидента прибыли бригады скорой помощи и несколько пожарных команд, которым только через два часа удалось потущить огонь.
Информационное агентство Wafa со ссылкой на Минздрав сообщило, что среди жертв - три женщины и четверо детей. Пострадали 60 человек, многие доставлены в больницу в тяжелом состоянии с серьезными ожогами.
По данным агентства, причиной пожара стал взрыв в пекарне, предположительно, баллона с газом. Огонь перекинулся на соседние здания, нанесен серьезный ущерб близлежащим магазинам, уничтожены припаркованные автомобили.
В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства инцидента.-0-