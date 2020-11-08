ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 8 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:29 Как минимум восемь мирных граждан погибли при минометном обстреле в Афганистане В мире
18:58 Белорусские грации успешно выступили во второй день международного турнира на призы Марины Лобач Спорт
18:30 Луис Арсе принес присягу президента Боливии В мире
17:55 В Минске опрокинулся автомобиль скорой помощи Происшествия
17:50 ФОТОФАКТ: Второй день международного турнира по художественной гимнастике на призы Марины Лобач Спорт
17:50 Минское "Динамо" выиграло у "Славии" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:04 КОММЕНТАРИЙ: Настрой на стройку Общество
17:03 В Минске легковушка врезалась в дерево - пострадала водитель Происшествия
16:29 В Минске открыты все станции метро Общество
16:16 В Новосибирской области сошли с рельсов десятки вагонов - разлилось топливо В мире
15:50 Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла Молдову в товарищеском матче Спорт
15:30 В Бангкоке для разгона протестующих полиция применила водометы В мире
15:04 "Энергетик-БГУ" разгромил "Белшину" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
14:56 В пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой проводятся дорожные работы Общество
14:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 90 998 пациентов с COVID-19 Общество
14:27 Умер витебский художник Олег Крошкин Культура
14:00 КОММЕНТАРИЙ: По европейским стандартам: тестируем трассу Минск-Гродно Общество
13:58 Поэзия и картины - поэтический вечер в честь Сальвадора Дали пройдет в Минске Афиша
13:43 Возле здания Капитолия возводят трибуны для церемонии инаугурации президента США В мире
13:33 Выставка Белорусской академии музыки знакомит со знаменитыми музыкальными династиями Культура
12:42 Глава ВОЗ заявил о важности совместных действий в борьбе с COVID-19 в обращении к Джозефу Байдену В мире
12:32 Картины Дарьи Карповой в стиле фуд-арт представлены в Национальном художественном музее Культура
12:26 Андрей Казусенок стал четырехкратным чемпионом мира по самбо на соревнованиях в Сербии Спорт
12:02 Новые карантинные правила вступили в силу для въезжающих в Германию В мире
11:45 В Германии участники митинга против коронавирусных мер устроили беспорядки В мире
11:39 В России за семь дней на 12% больше случаев заражения COVID-19 в сравнении с прошлой неделей В мире
11:32 В Минске временно закрыто несколько станций метро Общество
11:27 В отдельных районах Беларуси завтра ожидается туман Общество
11:07 В России третий день подряд - свыше 20 тыс. случаев заражения COVID-19 В мире
11:03 Военные Индии и Китая договорились проявлять сдержанность на границе В мире
Все новости
Все новости
В мире
08 ноября 2020, 19:29

Как минимум восемь мирных граждан погибли при минометном обстреле в Афганистане

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь мирных граждан были убиты в результате минометного обстрела одного из районов афганского города Газни. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News, сообщает ТАСС.

Как сообщил представитель полицейского управления провинции Вахидулла Джума, три минометных снаряда разорвались в вечерние часы в жилом квартале Ноу-Абад. Не менее семи гражданских лиц ранены. Все они доставлены в городской госпиталь.

Ни одна из экстремистских группировок до сих пор не взяла на себя ответственность за обстрел.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Афганистан стрельба
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото EPA Луис Арсе принес присягу президента Боливии
Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области В Новосибирской области сошли с рельсов десятки вагонов - разлилось топливо
Фото Reuters В Бангкоке для разгона протестующих полиция применила водометы
Фото ТАСС Возле здания Капитолия возводят трибуны для церемонии инаугурации президента США
Фото из архива Глава ВОЗ заявил о важности совместных действий в борьбе с COVID-19 в обращении к Джозефу Байдену
Фото Reuters Новые карантинные правила вступили в силу для въезжающих в Германию
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент - Беларусь становится ядерной державой
Новые объекты осени - 2020 в фотографиях БЕЛТА
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
В Беларуси выздоровели и выписаны 90 998 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко призвал руководство Польши и Литвы прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу
МАГАТЭ благодарит руководство Беларуси за сотрудничество в обеспечении безопасности АЭС
Экорынок в Валерьяново не имеет аналогов в стране - Турчин
Джозеф Байден планирует отменить ряд указов Дональда Трампа при вступлении на пост президента США
От идеи до воплощения: Белорусская АЭС в Островце - в фотографиях БЕЛТА
ФОТОФАКТ: Новые станции метро открылись для пассажиров
Минюст определил порядок доведения до всеобщего сведения информации о работе общественных объединений
"Квартира к юбилею, Lexus за чипсы и 40 000 рублей вместо ужина! Истории победителей игры "Удача в придачу!"
Белорусские аграрии намолотили почти 1 млн т зерна кукурузы
ГТК предупреждает о возможном скоплении грузовиков на границе с Литвой
Белорусский атлет Сергей Заславский установил новый рекорд
КОММЕНТАРИЙ: Есть нюансы: разбираемся в тонкостях страховки от COVID-19
Как подготовить автомобиль к зиме - комментарий
Производственный участок по розливу меда запустили в Славгороде
До +12°С ожидается в Беларуси 8 ноября
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+ Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.