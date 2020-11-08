Как минимум восемь мирных граждан погибли при минометном обстреле в Афганистане

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь мирных граждан были убиты в результате минометного обстрела одного из районов афганского города Газни. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News, сообщает ТАСС.

Как сообщил представитель полицейского управления провинции Вахидулла Джума, три минометных снаряда разорвались в вечерние часы в жилом квартале Ноу-Абад. Не менее семи гражданских лиц ранены. Все они доставлены в городской госпиталь.

Ни одна из экстремистских группировок до сих пор не взяла на себя ответственность за обстрел.