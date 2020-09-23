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23 сентября 2020, 09:36

Как страны Европы пытаются избежать второго локдауна из-за COVID-19

Фото AFP
Фото AFP
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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей весной, чтобы сдержать пандемию коронавируса, почти во всех странах Европы ввели жесткие карантинные меры: общественная жизнь и экономика оказались фактически парализованными. В летние месяцы ситуация разрядилась, многие ограничения были отменены. Но теперь положение снова становится угрожающим, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый день в Европе коронавирусом заражаются от 40 до 50 тыс. человек. Такой стремительный рост невозможно объяснить только возросшим числом проводимых тестов. "Сентябрьские данные должны всем нам послужить сигналом тревоги", - заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. Еженедельные показатели, указал он, сейчас превышают те, которые были на первом пике пандемии в Европе в марте.

Тем не менее лидеры европейских государств хотят во что бы то ни стало избежать повторного локдауна, считая, что его последствия будут для их стран катастрофическими и опустошительными.

Испания и Франция намерены обойтись региональными ограничениями

От жестких карантинных мер весной особенно сильно пострадали Испания и Франция: экономический спад там оказался очень глубоким. И именно в этих странах сейчас наблюдается наивысший прирост числа инфицированных.

Но Франция надеется избежать нового общенационального локдауна и обойтись ужесточением карантинных мер в особенно неблагополучных Париже, Марселе, Бордо, Ницце и Тулузе. В этих городах введены запреты на проведение собраний, ограничены часы работы баров и возможность посещать дома престарелых. В Париже и некоторых других районах предписано носить защитную маску за пределами собственного жилья.

Еще более жесткие меры приняты в Испании. С 21 сентября введен карантин в шести районах Мадрида и семи коммунах по соседству. Посещать запретные зоны или покидать их допускается только в исключительных случаях: чтобы добраться до рабочего места, сходить к врачу, в школу или - по вызову - в полицейский участок.

Такие меры решено принимать в жилых районах, в которых в течение двух недель регистрируются более 1 тыс. новых случаев заражения на 100 тыс. местного населения. "Мы хотим предотвратить повторный тотальный локдаун, который стал бы бедствием для нашей экономики", - отметила Исабель Диас Аюсо, возглавляющая правительство автономного сообщества Мадрид.

Власти Германии уповают на сознательность граждан

Но и для Германии еще один локдаун имел бы весьма печальные последствия: он вызвал бы волну банкротств, предупреждают представители немецкого бизнеса. "Пятая часть всех фирм в Германии уже сейчас не уверена в том, что переживет пандемию коронавируса", - подчеркивает президент немецкого Федерального объединения среднего бизнеса Марио Охофен и добавляет, что в случае нового локдауна им бы точно пришлось "окончательно тушить свет".

В Германии тоже растет число инфицированных, но о втором локдауне здесь и речи нет. Министр здравоохранения Йенс Шпан уповает на сознательность граждан и их чувство ответственности. Он считает, что можно обойтись точечными жесткими мерами в районах локальных вспышек пандемии.

Не готовится к повторному локдауну и немецкое Министерство финансов. В проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены дополнительные займы в 96 млрд евро на преодоление последствий кризиса, вызванного коронавирусом. При этом Минфин ФРГ исходит из того, что пандемия не приведет еще раз к параличу немецкой экономической жизни.

Великобритания готовится к второму локдауну

Несколько иное положение в Великобритании. На минувшей неделе министр здравоохранения Мэт Хэнкок в интервью ВВС сообщил: "Мы хотим избежать общенационального локдауна, но мы к нему готовы".

В Великобритании вследствие заражения коронавирусом погибли почти 42 тыс. человек - больше, чем в любой другой стране Европы. И теперь здесь снова стремительно растет не только число новых заражений, но и количество пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах. По этой причине неделю назад в Великобритании значительно ужесточили ограничения на контакты между людьми.

Как и в других странах Европы, здесь стараются удержать ситуацию под контролем с помощью локальных мер в очагах пандемии. Так, в Бирмингеме, Глазго и некоторых других крупных городах снова действуют запреты на контакты в закрытых помещениях между людьми, не живущими под одной крышей, а кое-где и на контакты на улице.

Ведущие британские ученые из консультирующей в экстренных случаях правительство Scientific Advisory Group for Emergencies рекомендовали ввести во время осенних каникул в октябре общенациональный двухнедельный запрет на выход из дома и всякие социальные контакты. Школьные каникулы, правда, длятся только одну неделю, но если продлить их на вторую, заявил один из ученых в интервью Financial Times, на качество образования это сильно не повлияет.

Никто в Европе не хочет второго локдауна, как это уже случилось в Израиле. Наряду с локальными мерами по борьбе с пандемией британские политики также взывают к благоразумию людей, надеются на их дисциплинированность. "Нация - на распутье, мы - перед выбором, - сказал Мэт Хэнкок в эфире телекомпании Sky News. - Выбор состоит в том, что либо все придерживаются правил, либо нам придется принимать дополнительные меры".

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 31,6 млн, с момента вспышки скончались 970 тыс. человек. В Европе, по данным Reuters, подтверждено 4,5 млн случаев заражения, скончались 217 тыс. инфицированных.-0-

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В ВОЗ заявили, что не намерены менять рекомендации по поводу 14-дневного карантина для всех, кто мог подвергнуться заражению коронавирусом. И хотя сама концепция карантина должна сохраняться, ее следует непрерывно адаптировать.

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