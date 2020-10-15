Как страны Европы ужесточают ограничения из-за второй волны COVID-19

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны ужесточают ограничения из-за коронавируса: во многих государствах заболеваемость уже превысила весенние показатели и регулярно обновляет максимумы. Только за минувшую неделю в Европе, по данным ВОЗ, зарегистрировали почти 700 тыс. новых случаев заражения - больше, чем когда бы то ни было. Однако практически нигде не идет речи о возвращении общенационального карантина: власти и эксперты открыто говорят, что экономика его не переживет. ТАСС собрал главные примеры того, как Европа пытается остановить вторую волну без полного локдауна.

Где самые жесткие ограничения

Во Франции с 17 октября минимум на четыре недели введен комендантский час в Париже, Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье. Выход на улицу с 21.00 до 6.00 разрешен только по спецпропускам. Полностью прекращена работа французских заведений общепита, театров, концертных площадок. Общественный транспорт при этом продолжит работать. За нарушение санитарного режима французам грозит штраф 135 евро, за повторное нарушение - 1,5 тыс. евро. Помимо ограничения передвижений, предусмотрено ношение масок (в том числе на улице) и требование социальной дистанции.

Аналогичный французскому комендантский час, но с 1.00 до 6.00, введен в бельгийских провинциях Валлонский Брабант и Люксембург.

Как меняется режим работы в Европе

В Каталонии (Испания) на две недели будут закрыты бары и рестораны, ограничат число посетителей торговых центров, студенты вузов перейдут на удаленное обучение. В Мадриде ограничено передвижение граждан, в других регионах закрыты развлекательные заведения и спортзалы.

В Бремене и Берлине (Германия) бары закрыты с 23.00 до 6.00, в остальное время их посетители обязаны предоставлять персональные данные. По итогам совещания Федерального правительства Германии и регионов, подобные ограничения рекомендованы по всей стране.

В Италии, согласно правительственному декрету, в течение месяца рестораны и бары должны закрываться в полночь, при этом после 21.00 запрещено употреблять напитки не за столиком.

В Нидерландах временно закрыты все заведения общепита, а продажа алкоголя запрещена после 20.00.

В Словакии из-за режима ЧС заведениям общепита разрешено обслуживать посетителей только на открытых верандах и закрываться не позднее 22:00. Магазины с 9.00 до 11.00 будут обслуживать только покупателей старше 65 лет.

В Словении в регионах, которые входят в красную зону, с 16 октября будет запрещена работа любых заведений общественного питания, а также фитнес-центров и закрытых спортивных сооружений. В регионах из оранжевой зоны работа баров и ресторанов будет разрешена с 6.00 до 22.30, а кафе при гостиницах будет разрешено обслуживать гостей отелей и в ночное время.

Что требуют от граждан

В Германии власти призвали граждан соблюдать социальную дистанцию, носить маски и использовать на смартфонах приложение для отслеживания цепочек заражений.

В Италии обязательно носить маски, в том числе на открытом воздухе. Штраф за отсутствие маски составляет от 400 до 1 тыс. евро.

В Нидерландах запрещен любительский спорт, если невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 м. Число участников публичных мероприятий ограничено 30.

В Словакии обязательно носить маски в помещениях и на открытом воздухе, запрещены все общественные мероприятия, кроме спортивных состязаний, которые проходят без болельщиков. Крестины, похороны и свадьбы разрешены со строжайшим соблюдением социальной дистанции - один человек на 15 кв.м в помещении. Нарушителям ограничений грозят штрафы до 20 тыс. евро.

По последним данным Reuters, число зараженных COVID-19 в Европе превысило 6,415 млн, с момента вспышки скончались 234 441 человек. Общее число зараженных в мире превысило 38,5 млн, скончались более 1,092 млн больных.-0-