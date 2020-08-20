Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов

20 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в вице-президенты страны на ноябрьских выборах сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин), сообщает ТАСС.

Председатель съезда конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон констатировал, что альтернатив кандидатуре Харрис нет. "Я объявляю, что Камала Харрис выбрана кандидатом от демократов в вице-президенты", - заявил он.

Камала Харрис заявила, что согласна стать претендентом на указанный пост. Она, в отличие от большинства участников съезда, выступала не дистанционно, а присутствовала в зале.

Джозеф Байден, утвержденный кандидатом в президенты США от демократов, 11 августа заявил, что выбрал Камалу Харрис своей напарницей в предвыборной гонке. Она ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года Харрис объявила о выходе из гонки. Позже сенатор выступила в поддержку Байдена.-0-