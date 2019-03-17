Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4 км

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пепловый выброс на высоту 4 км над уровнем моря зарегистрирован сегодня утром на вулкане Шивелуч, расположенном на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

По словам специалистов, с учетом направления и скорости ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 60 км от вулкана. Населенных пунктов на этом пути нет. Вблизи вулкана не проходят трассы движения самолетов, туристических групп рядом не зарегистрировано.

Высота вулкана Шивелуч составляет 3,28 тыс.м. Это самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. В последний раз он извергался в 2010 году.-0-