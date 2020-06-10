Канада и США могут продлить закрытие границы из-за пандемии до середины июля

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады и США могут продлить закрытие границы между двумя странами из-за пандемии COVID-19 еще на 30 дней после истечения срока предыдущей договоренности, которая предусматривает действие ограничений до 21 июня, сообщает Reuters.

По данным источников агентства в канадской и американской администрациях, окончательное решение еще не принято, но такая возможность рассматривается.

Канадско-американская граница закрылась 21 марта в полночь, были запрещены все необязательные перемещения через нее. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу. Канада и США имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.

По данным Минздрава Канады, число заразившихся коронавирусом в стране превысило 96 тыс., более 7,8 тыс. человек умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,97 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 111,7 тыс. человек.-0-