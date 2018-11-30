30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада, Мексика и США заключили новый трехсторонний торговый договор, который должен заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщает информагентство Associated Press.
Документ был подписан премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом США Дональдом Трампом и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. В официальной церемонии подписания соглашения также приняли участие представитель США в торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава МИД Канады Христя Фриланд и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.
Дональд Трамп горячо приветствовал заключение нового соглашения, в то время как Джастин Трюдо отметил, что сторонам еще предстоит проделать много работы. Он также призвал американского лидера отменить пошлины на сталь и алюминий, которые ввели США в отношении Канады и Мексики.
Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) было заключено Канадой, Мексикой и США в 1992 году и вступило в силу с 1 января 1994 года. Ему предшествовало Канадско-американское соглашение о свободной торговле (CUSFTA) 1988 года. Основной целью NAFTA изначально было устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между странами - участницами соглашения.
В 2017 году президент США Дональд Трамп инициировал переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях. В конце сентября 2018 года Канада, Мексика и США договорились о новом торговом соглашении, поставив точку в обсуждениях, продлившихся больше года. Новый трехсторонний договор между странами сможет вступить в силу лишь после процедуры согласования в американском парламенте.-0-
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