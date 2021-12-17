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17 декабря 2021, 00:51

Канада может отменить запрет на въезд иностранцам из десяти стран Африки

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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские власти могут отменить введенный ранее запрет на въезд в страну гражданам десяти государств Африки, который был введен из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача страны Терезу Тэм.

"Сейчас идет активное изучение этой ситуации, так как данный [штамм] вируса мы видим уже во многих странах", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, "эту политику следует пересмотреть".

Ранее канадские власти запретили въезд в страну гражданам десяти стран Африки, в том числе Египта, Нигерии и ЮАР, из-за обнаружения омикрон-штамма коронавируса. Позже ряд оппозиционных политиков Канады раскритиковали это решение Оттавы, посчитав его дискриминационным и расистским, так как гражданам других стран, где так же был обнаружен этот штамм, въезд в североамериканскую страну не закрывали.-0-

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