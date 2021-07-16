Канада откроет границу для привитых от коронавируса иностранцев в сентябре

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские власти намерены открыть государственные границы для полностью вакцинированных граждан всех стран мира в начале сентября. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам совещания с главами канадских регионов, сообщает ТАСС.

В итоговом коммюнике отмечается: "Премьер-министр сказал, что если нынешняя положительная динамика показателей вакцинации сохранится, а состояние здоровья населения не изменится, то Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников из всех стран в начале сентября". Также Трюдо добавил, что Оттава и Вашингтон обсуждают возможность открытия границы Канады для полностью вакцинированных граждан США уже в середине августа. Подробности реализации этих планов с уточнениями по поводу применяемых вакцин канадское правительство намерено озвучить на следующей неделе.

Трюдо и главы канадских регионов обсудили и возможность "внедрения системы, которая бы позволила канадцам уверенно путешествовать по всему миру". Речь о так называемых паспортах вакцинации, дискуссия о которых не первый месяц идет в стране. По данным премьер-министра, почти 80% канадцев старше 12 лет уже сделали как минимум одну прививку от коронавируса, а свыше 50% - полностью вакцинированы.

Как сообщается, канадская граница закрыта для иностранных граждан, в том числе граждан США, с марта 2020 года. По действующим правилам, въезжающие в страну канадцы должны проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тесты за свой счет. С 5 июля власти смягчили ограничительные меры при пересечении государственной границы для полностью вакцинированных от нового коронавируса канадцев, а также имеющих вид на жительство иностранцев. Это позволит гражданам, которые завершили курс вакцинации препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, избежать прохождения 14-дневного карантина.-0-