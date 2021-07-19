Канада откроет границу для вакцинированных путешественников со всего мира 7 сентября

Фото iStock
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские власти планируют открыть государственную границу для вакцинированных путешественников из всех стран 7 сентября. Об этом заявил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, сообщает ТАСС.
"С 9 августа полностью вакцинированные граждане США смогут въехать в Канаду, - сказал глава ведомства. - 7 сентября мы откроем с определенными требованиями наши границы для полностью вакцинированных граждан других стран".
Министр добавил, что полностью вакцинированным иностранцам не нужно будет проходить 14-дневный карантин.-0-