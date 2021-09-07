Канада открыла границу для вакцинированных иностранцев

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады открыли государственные границы для полностью вакцинированных иностранцев, сообщает газета Montreal Gazette.

Полностью вакцинированные иностранцы, которые приезжают в Канаду, в том числе в туристических целях, не будут проходить 14-дневный карантин, но должны будут предоставить доказательства того, что они привиты препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson или AstraZeneca как минимум за 14 дней до въезда в страну. Также они обязаны предъявить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Результаты экспресс-тестов приниматься не будут.

Также вакцинированным путешественникам не нужно будет проходить тест на COVID-19 по прибытии, если они не будут выбраны случайным образом. Согласно данным Управления пограничной службы Канады, показатель положительных результатов среди случайно выбранных вакцинированных путешественников за период с 9 по 26 августа составил 0,19%, или 112 положительных результатов из 58 878 тестов.

По данным CTV News, непривитые дети в возрасте до 12 лет, путешествующие с полностью вакцинированными родителями или опекунами, освобождаются от карантина, но им запрещается первые 14 дней пребывания в Канаде посещать учебные заведения и места массового скопления людей. Невакцинированные дети в возрасте от 12 до 17 лет могут въезжать в Канаду с полностью вакцинированными родителями или опекунами, но подлежат 14-дневному карантину. Все непривитые дети (кроме детей младше пяти лет) должны будут пройти тест на COVID-19 в первый и восьмой день прибытия в Канаду.

Как сообщает ТАСС, с 9 августа власти Канады разрешили въезд в страну полностью вакцинированным американцам. С этого же дня в североамериканской стране открылись все крупные международные аэропорты. Канадская граница была закрыта для иностранных граждан, в том числе граждан США, с марта 2020 года.-0-