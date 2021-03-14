Канада перевела часы на летнее время

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада сегодня в 02.00 по местному времени официально перешла с зимнего на летнее время, переведя часовые стрелки на один час вперед. Разница с восточным побережьем Канады, где находится столица страны, теперь составляет семь часов, а не восемь как было ранее, сообщает ТАСС.

Считается, что перевод стрелок часов позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы, так как у населения появляется лишний "светлый" час. На зимнее, или "стандартное" время канадцы перейдут теперь только 7 ноября.

Это касается не всей территории Канады. Традиционно время не меняется на большей части провинции Саскачеван, в отдельных районах франкоязычной провинции Квебек, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, а также на арктическом острове Саутгемптон, который относится к северной территории Нунавут. Во всех этих регионах население постоянно живет по зимнему времени.

В последние годы в Канаде все чаще звучат призывы об отмене существующей практики по переводу часов дважды в год. Канадская арктическая территория Юкон уже объявила, что с этого года всегда будет жить по летнему времени.

В ноябре прошлого года парламент самой густонаселенной провинции - Онтарио (14,5 млн жителей) - одобрил предложение об отказе от практики перехода на зимнее время. Теперь необходимо, чтобы аналогичные решения приняли законодательные органы соседних с Онтарио канадской провинции Квебек и американского штата Нью-Йорк, так как с ними у Онтарио очень тесные деловые связи, а разнобой во времени навредит бизнесу. С аналогичными инициативами выступают и в канадских провинциях Альберта, Британская Колумбия и Манитоба.-0-