Канада планирует снять очередные ограничения на въезд в страну

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады собираются объявить о снятии очередных ограничений на въезд в страну в течение ближайших нескольких недель. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Мы очень надеемся, что сможем объявить о новых шагах по открытию границы в ближайшие недели", - сказал он. Джастин Трюдо напомнил, что с 5 июля власти смягчили ограничительные меры при пересечении государственной границы для полностью вакцинированных от нового коронавируса канадцев, а также имеющих вид на жительство иностранцев. Это позволит гражданам, которые завершили курс вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca, избежать прохождения 14-дневного карантина.

Премьер-министр добавил, что в настоящее время снимать какие-либо другие ограничения преждевременно. "Никто не хочет, чтобы мы вернулись к прежним запретам после того, что мы уже сделали и чем пожертвовали", - добавил он.

Джастин Трюдо подчеркнул, что на решение властей о снятии ограничений будет влиять число полностью вакцинированных канадцев.

Ранее министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что о масштабном открытии границы можно будет говорить, когда уровень полностью вакцинированных канадцев превысит 75%. В Канаде 5 июля число получивших первую обязательную прививку от коронавируса достигло 77%, а полностью вакцинированных - 40%.

Канадская граница закрыта для иностранных граждан, в том числе граждан США, с марта 2020 года. Согласно действующим правилам въезжающие в страну канадцы должны проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тесты за свой счет.-0-