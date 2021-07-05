Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 5 июля 2021
Минск Малооблачно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:57 Более 150 жилых домов пострадало в Абхазии из-за урагана В мире
21:44 Канада планирует снять очередные ограничения на въезд в страну В мире
21:38 В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс. В мире
21:25 Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко выиграли золото ЧЕ по современному пятиборью Спорт
21:18 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 16 участках Регионы
21:10 В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и гостиницу В мире
20:57 Геворг Адамян завоевал бронзу ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушением слуха Спорт
20:42 Минздрав убрал излишнюю детализацию при учете использованных ампул из-под наркотиков Общество
20:28 Англия планирует окончательно снять коронавирусные ограничения В мире
20:10 Первозданную красоту Беларуси представили на выставке Николая Мищенко в Президентской библиотеке Культура
19:53 Самую древнюю неандертальскую статуэтку обнаружили на севере Германии В мире
19:43 Цена нефти марки Brent поднялась выше $77 за баррель впервые с октября 2018 года В мире
19:31 Лесхозы готовы в кратчайшие сроки разработать поврежденные ветровалом насаждения - Минлесхоз Общество
19:02 Еще четыре Telegram-канала признаны экстремистскими Происшествия
18:33 Четыре человека погибли во время стрельбы на футбольном матче в Мексике В мире
18:21 В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
18:04 В Солигорске автомобиль насмерть сбил мотоциклиста Происшествия
18:04 Легкоатлетка Ирина Жук выиграла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции Спорт
17:53 Нацбанк об изменениях в валютном законодательстве - комментарий Экономика
17:19 На трассе Минск-Мядель бетономешалка столкнулась с автобусом Происшествия
17:02 Пара из Борисова задержана за распространение наркотиков Происшествия
17:00 Власти Кубани поручили подготовиться к эвакуации людей из подтопленных районов В мире
16:56 Могилевский зоосад организовал благотворительную акцию для детей центра паллиативной помощи Регионы
16:53 Прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела за оскорбление Президента и представителей власти Происшествия
16:46 ФОТОФАКТ: В Минске участницу ВОВ поздравили с 100-летием Регионы
16:28 Скрининговый центр по выявлению онкозаболеваний планируют создать в Пинске Регионы
16:23 В Могилеве нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ Происшествия
16:23 Пожилой рыбак утонул в Столинском районе Происшествия
16:16 На выездном заседании Совета Республики в Полоцке рассмотрели вопросы оздоровления нации Общество
16:14 Могилевский областной театр кукол анонсировал спектакли на свежем воздухе Культура
Все новости
Все новости
В мире
05 июля 2021, 21:44

Канада планирует снять очередные ограничения на въезд в страну

Фото Reuters
Фото Reuters
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс.
Англия планирует окончательно снять коронавирусные ограничения

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады собираются объявить о снятии очередных ограничений на въезд в страну в течение ближайших нескольких недель. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Мы очень надеемся, что сможем объявить о новых шагах по открытию границы в ближайшие недели", - сказал он. Джастин Трюдо напомнил, что с 5 июля власти смягчили ограничительные меры при пересечении государственной границы для полностью вакцинированных от нового коронавируса канадцев, а также имеющих вид на жительство иностранцев. Это позволит гражданам, которые завершили курс вакцинации препаратами Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca, избежать прохождения 14-дневного карантина.

Премьер-министр добавил, что в настоящее время снимать какие-либо другие ограничения преждевременно. "Никто не хочет, чтобы мы вернулись к прежним запретам после того, что мы уже сделали и чем пожертвовали", - добавил он.

Джастин Трюдо подчеркнул, что на решение властей о снятии ограничений будет влиять число полностью вакцинированных канадцев.

Ранее министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что о масштабном открытии границы можно будет говорить, когда уровень полностью вакцинированных канадцев превысит 75%. В Канаде 5 июля число получивших первую обязательную прививку от коронавируса достигло 77%, а полностью вакцинированных - 40%.

Канадская граница закрыта для иностранных граждан, в том числе граждан США, с марта 2020 года. Согласно действующим правилам въезжающие в страну канадцы должны проходить 14-дневный карантин и сдавать ПЦР-тесты за свой счет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Канада
Новости рубрики В мире
Фото t.me @apsnypress Более 150 жилых домов пострадало в Абхазии из-за урагана
Фото РИА Новости В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс.
Фото ТАСС В Сочи в результате ливней подтопило 59 частных домов и гостиницу
Лондон. Фото Reuters Англия планирует окончательно снять коронавирусные ограничения
Фото АР Самую древнюю неандертальскую статуэтку обнаружили на севере Германии
Фото Reuters Цена нефти марки Brent поднялась выше $77 за баррель впервые с октября 2018 года
Главное
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Нацбанк о финансовой стабильности и устойчивости к внешним вызовам
На выездном заседании Совета Республики в Полоцке рассмотрели вопросы оздоровления нации
Победитель конкурса "Minsk World" получит 2000 рублей! А вы уже участвуете?
Топ-новости
Нацбанк об изменениях в валютном законодательстве - комментарий
Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью
Валерий Бельский: Эпидемия глупости? - комментарий
Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко выиграли золото ЧЕ по современному пятиборью
В Беларуси с 6 июля повышаются цены на автомобильное топливо
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля
Минздрав убрал излишнюю детализацию при учете использованных ампул из-под наркотиков
Легкоатлетка Ирина Жук выиграла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции
Лесхозы готовы в кратчайшие сроки разработать поврежденные ветровалом насаждения - Минлесхоз
За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488
Щекин: Запад стал применять инверсионные методы по разрушению Беларуси
Умер режиссер Владимир Меньшов
На ЦТ по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов
Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона
Заседание Совета ЕЭК пройдет 7 июля
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.