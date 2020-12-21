Канада приостановила авиасообщение с Великобританией

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канада временно прекращает авиационное сообщение с Великобританией в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Решение о приостановке въезда всех коммерческих и частных пассажирских рейсов вступит в силу в полночь 21 декабря по местному времени (8.00 по минскому). Пока ограничения вводятся на 72 часа. Они не касаются грузоперевозок и технических остановок, когда пассажиры не выходят из самолета.

Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, 20 декабря, пройдут тщательную проверку и будут находиться под пристальным контролем во время карантина. Кроме этого, люди, которые недавно приехали из Великобритании, также получат дополнительные указания от правительства Канады.

Как сообщает агентство РИА Новости, решении о прекращении авиационного сообщения с Великобританией было принято в связи с повышенным количеством случаев заражения новым видом COVID-19, который наблюдается в некоторых районах страны.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, который выявили в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения осторожности. По предварительным оценкам, новый вариант вируса может быть на 70% заразнее обычного, но пока ничто не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Кроме ряда европейских стран, рейсы из Великобритании уже перестали принимать Турция и Израиль. Саудовская Аравия решила закрыть на неделю въезд в страну через сухопутную границу и приостановить на этот же срок все международные рейсы.-0-