Канада продлила запрет на въезд для иностранцев до 31 августа

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады продлили действие запрета на въезд иностранных граждан до 31 августа в связи с пандемией COVID-19, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник в канадской пограничной службе.
Запрет не касается водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и некоторых других категорий граждан.
Как уточняет ТАСС, впервые этот запрет был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он был продлен до 31 июля и должен был истечь в полночь 1 августа.
Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала пандемии заразились 116 тыс. человек, свыше 100 тыс. из них выздоровели, почти 9 тыс. умерли.-0-