Канада рассчитывает начать вакцинацию населения от коронавируса в январе 2021 года

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Канады рассчитывают получить первые партии вакцины от коронавируса в январе 2021 года, после чего в стране начнется вакцинация. Об этом заявил министр межправительственных дел Доминик Леблан в эфире телеканала CTV, сообщает ТАСС.

"В январе 2021 года, - сказал министр, - мы сможем начать вакцинировать канадцев". По словам Доминика Леблана, у правительства Канады есть контракты с целым рядом компаний, которые разрабатывают вакцину от коронавируса, и власти ожидают поступление "первых партий вакцины в миллионы доз в самом начале следующего года". Министр добавил, что перед вакцинацией все препараты должны еще быть одобрены Минздравом Канады.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что ожидает появления в стране вакцин от коронавируса в начале 2021 года, но не уточнял конкретных месяцев. По его словам, Оттава заключила контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline), на поставку вакцины от нового коронавируса. Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. По условиям контрактов, Канада получит их практически сразу же после того, как эти компании запустят свои вакцины в производство, а прививать население будут бесплатно.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране стремительно увеличивается число заразившихся. 17 сентября выявили более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. Резкий рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Саскачеван и Онтарио, на которые приходится более 90% всех случаев заражения вирусом.-0-