Канада ужесточила правила въезда в страну

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в пятницу о новых ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, сообщает U.S. News & World Report.

Из-за появления новых мутаций COVID-19 прибывающие в Канаду путешественники должны будут сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов в отеле. На это может уйти до трех дней. Проживание оплачивается за свой счет.

По оценкам Трюдо, общая сумма расходов для путешественников составит около $2 тыс. В нее входит тест, проживание в отеле, питание и расходы гостиниц на обеспечение безопасности своих сотрудников.

Люди с положительным тестом должны будут пройти карантин в государственных учреждениях, где их будут проверять в том числе на наличие новых штаммов коронавируса.-0-