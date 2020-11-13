Канадские СМИ сообщают о захвате заложников в Монреале

Фото polygon.com
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадском Монреале проходит крупная полицейская операция в связи с сообщением о захвате заложников в офисе игровой студии Ubisoft, передает Global News.
Полиция оцепила территорию в районе бульвара Сен-Лоран и проспекта Сен-Виатер в Монреале и просит людей не подходить слишком близко.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как офицеры полиции укрываются за патрульными машинами, держа в руках оружие. К месту прибыли машины скорой помощи.
Полиция еще не сообщила никаких подробностей о возможном захвате заложников, заявив, что информация проходит проверку.-0-