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13 ноября 2020, 23:21

Канадские СМИ сообщают о захвате заложников в Монреале

Фото polygon.com
Фото polygon.com

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канадском Монреале проходит крупная полицейская операция в связи с сообщением о захвате заложников в офисе игровой студии Ubisoft, передает Global News.

Полиция оцепила территорию в районе бульвара Сен-Лоран и проспекта Сен-Виатер в Монреале и просит людей не подходить слишком близко.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как офицеры полиции укрываются за патрульными машинами, держа в руках оружие. К месту прибыли машины скорой помощи.

Полиция еще не сообщила никаких подробностей о возможном захвате заложников, заявив, что информация проходит проверку.-0-

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