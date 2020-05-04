Канадские ученые нашли антитела для лекарства от коронавируса

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские исследователи нашли антитела, которые, вероятно, помогут создать лекарство для лечения коронавируса. Об этом сообщил 3 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации, сообщает ТАСС.

По его словам, результаты исследований по поиску вакцины от коронавируса начали приносить первые результаты. "Они обнаружили антитела, которые могут быть использованы в лекарствах для лечения от этого вируса", - передает ТАСС слова Трюдо. Премьер-министр добавил, что уже в начале июля может начаться тестирование лекарства на людях. Он также сообщил, что правительство выделит компании, которой удалось обнаружить эти антитела, на исследования дополнительно 175 млн канадских долларов (около $125 млн).-0-