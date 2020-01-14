Каналы Венеции пересохли

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через несколько недель после сильного наводнения в Венеции почти полностью пересохли каналы - одна из главных туристических достопримечательностей города, сообщает ВВС.

А еще в ноябре и декабре Венеция страдала от наводнения - 70% городской территории оказалась под водой. Но в эти выходные любимые туристами венецианские гондолы сели на мель на дне каналов.

Причиной этого считают приливы исключительно низкого уровня.

Итальянский город, расположенный на 118 небольших островах, соединен каналами, через которые переброшены более 400 мостов.-0-