Кандидаты в мэры от правящей партии Грузии победили на местных выборах в 19 из 20 городов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители правящей парии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Грузии с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах, сообщает ТАСС.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 44,4%. В четырех других крупных городах - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми также победили представители "Грузинской мечты".

Единственным городом, где победил оппозиционный кандидат стала Цаленджиха (край Самегрело - Земо Сванети). Здесь кандидат от "Единого национального движения" Георгий Харчилава набрал 51,1%, опередив представителя "Грузинской мечты" Гогу Гулордаву на 314 голосов.

Жители республики 30 октября выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Граждане также выбирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.

За выборами наблюдали 100 республиканских и 52 международные организации. Процесс голосования освещали более 3,7 тыс. журналистов местных и зарубежных СМИ.-0-