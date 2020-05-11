Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Каннского кинофестиваля объявили, что в 2020 году его проведение в традиционной форме отменено, сообщает ТАСС со ссылкой интервью президента фестиваля Пьера Лескюра газете Le Figaro.

Он заявил, что организаторы кинофестиваля продолжают рассматривать различные альтернативные формы взаимодействия со зрителями. Также сообщается, что в начале июня организаторы Каннского кинофорума опубликуют программу фильмов, которые были отобраны для показа на фестивале 2020 года.

Каннский кинофестиваль проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых престижных в мире.-0-