Канцлер Австрии анонсировал смягчение карантинных мер

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене заявил, что сразу после католической и протестантской Пасхи власти приступят к смягчению жестких ограничительных мер в стране, введенных ранее в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По словам Себастьяна Курца, при сохранении необходимых мер предосторожности в Австрии к работе смогут приступить небольшие магазины с площадью до 400 кв.м, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности. С 1 мая по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Окончательное решение на этот счет будет принято в конце апреля. При этом школы будут закрыты минимум до середины мая, все массовые мероприятия отменены до конца июня.

Вместе с тем Себастьян Курц до 1 мая продлил ограничения на передвижение населения. В настоящий момент жители имеют право покинуть дом по нескольким причинам: чтобы пойти на работу или за продуктами, чтобы помочь другим людям или для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе.

Как сообщило 6 апреля Министерство здравоохранения Австрии, число скончавшихся от последствий COVID-19 достигло 220, инфицированы свыше 12 тыс., выздоровели 3 463 человека.-0-