Канцлер Австрии заявил о несправедливом распределении вакцин в ЕС

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины от COVID-19 вопреки договоренностям распределяются между странами ЕС не пропорционально численности их населения, сообщает австрийская газета Die Presse.

По словам канцлера, в последние недели такие страны, как Дания и Мальта, значительно продвинулись в вакцинации населения, в то время как, например, в Болгарии процесс идет очень медленно. "Сначала все считали, что должна быть разница в скорости вакцинации, но чем дальше расходились цифры, тем яснее становилось, что это не может быть единственной причиной", - заявил Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене.

По его словам, если темпы поставок вакцин в страны ЕС не изменятся, Мальта получит к концу июня почти в три раза больше доз, чем Болгария, Нидерланды - почти вдвое больше Хорватии. Если эта тенденция сохранится, некоторые страны не закончат вакцинацию до конца лета или осени, в то время как другие вакцинируют население уже в мае.

Канцлер Австрии сообщил, что поделился этой информацией с другими главами правительств и многие "не поверили своим глазам".

По мнению Себастьяна Курца, очевидно, что вопреки соглашениям, заключенным главами государств и правительств стран ЕС, отдельные европейские страны заключили с фармацевтическими компаниями свои собственные тайные соглашения. "Сейчас существует острая необходимость в полной прозрачности этих соглашений, необходимо найти решение, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин в соответствии с данными о численности населения", - заявил Себастьян Курц.

Канцлер Австрии при этом отметил, что не хотел бы, чтобы его слова воспринимались как обвинение против ЕС.-0-