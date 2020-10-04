Канцлер Германии поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, во время которого обсуждалось обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", - сказала Ульрике Деммер.

Представитель правительства ФРГ отметила, что Ангела Меркель поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября, а также выступила за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших солдат из зоны боевых действий.​​​​​​-0-