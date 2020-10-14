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14 октября 2020, 00:27

Карантин в Израиле продлен до 18 октября

Фото stmegi
Фото stmegi
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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская правительственная комиссия по предупреждению распространения коронавируса 13 октября приняла решение продлить действующий в стране карантин по меньшей мере до 18 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное радио Израиля Kan.

По информации радиостанции, в следующий раз правительственная комиссия по коронавирусу соберется 15 октября для обсуждения возможности поэтапного смягчения условий карантина со следующей недели. "Следующие два дня имеют решающее значение для понимания ситуации. Если цифры пойдут вверх, в четверг нам придется пересмотреть решение о возможности снятия ряда ограничений", - цитирует "Кан" высказывания премьер-министра Биньямина Нетаньяху на заседании 13 октября.

С 18 сентября в Израиле действует второй в этом году карантин, который с 25 сентября был ужесточен до тотального. Изначально он вводился до 10 октября, затем был продлен до 14 октября. Израильтянам во время карантина запрещено без уважительной причины удаляться далее одного километра от места жительства, нельзя ходить в гости и собираться более 10 человек в помещении и 20 на улице, работают только продуктовые магазины и аптеки, а также предприятия, где невозможно прервать производственный цикл.

Первый в 2020 году карантин действовал в Израиле с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост случаев инфицирования коронавирусом.

Отсутствие защитной маски и нарушение предписания по дальности передвижения от дома в Израиле карается 500 шекелями штрафа. За превышение числа участвующих в собраниях наказание составляет 1 тыс. шекелей.-0-

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