Карантин в Литве продлен до 16 июня

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27 мая 2020, 15:29

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27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 16 июня включительно, сообщает "Литовский курьер".

Кабинет министров также одобрил некоторые изменения карантинных правил. Так, на один час - до 23.00 - продлено время работы кафе, ресторанов, баров и ночных клубов.

С 1 по 15 июня также разрешено проводить культурные, развлекательные и спортивные мероприятия со зрителями: на открытом воздухе - не более 300 зрителей, в закрытых пространствах - не более 100.

Во время мероприятий придется соблюдать социальную дистанцию: в открытых пространствах - в один метр, в помещениях - в два метра.

Кроме того, с июня людям, прибывающим из стран, где уровень заражения инфекцией за последние две недели не превышал 25 случаев на 100 тыс., не придется изолироваться в течение двух недель. Список таких стран будет публиковать Минздрав Литвы.-0-

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