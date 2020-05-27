Карантин в Литве продлен до 16 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 16 июня включительно, сообщает "Литовский курьер".

Кабинет министров также одобрил некоторые изменения карантинных правил. Так, на один час - до 23.00 - продлено время работы кафе, ресторанов, баров и ночных клубов.

С 1 по 15 июня также разрешено проводить культурные, развлекательные и спортивные мероприятия со зрителями: на открытом воздухе - не более 300 зрителей, в закрытых пространствах - не более 100.

Во время мероприятий придется соблюдать социальную дистанцию: в открытых пространствах - в один метр, в помещениях - в два метра.

Кроме того, с июня людям, прибывающим из стран, где уровень заражения инфекцией за последние две недели не превышал 25 случаев на 100 тыс., не придется изолироваться в течение двух недель. Список таких стран будет публиковать Минздрав Литвы.-0-