Карантин в Украине продлили до 11 мая

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления о продлении действия карантина по 11 мая включительно. Такое решение принято на заседании правительства 22 апреля, сообщает Укринформ.

“По расчетам Национальной академии наук, пик мы ожидаем между 3 и 8 мая, - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед принятием проекта постановления о продлении карантина. - У нас есть очень четкий план выхода". По его словам, план выхода из карантина состоит из пяти этапов, стартовая точка реализации - день конца карантина.

Как сообщает УНН, с 11 мая, когда планируют ослабить ограничительные мероприятия, в Украине могут быть открыты парки, скверы, предприятия торговли непродовольственными товарами, некоторые объекты бытовых услуг. "Возможны и другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от ситуации в первых числах мая", - заявил Денис Шмыгаль. По его словам, такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшат эмоциональное состояние украинцев и дадут старт разогреву экономики.

В Украине с 12 марта введен карантин в связи с противодействием распространению COVID-19. В стране закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По состоянию на 22 апреля, число заразившихся COVID-19 в Украине достигло 6 592 человек, из них 174 пациента умерли и 424 выздоровели.-0-