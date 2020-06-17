Карантин в Украине продлили до 31 июля

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины поддержал продление адаптивного карантина в стране. Ограничения будут действовать до 31 июля, сообщает РБК-Украина.

Согласно решению Кабмина, будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без масок или респираторов. Также запрещается перевозка пассажиров в количестве большем, чем предусмотрено мест для сидения.

Кроме того, в правительстве обновили механизм усиления карантина в регионах со значительным распространением коронавируса. Такие регионы с учетом ситуации могут ограничивать проведение спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий; деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению; работу метро; перевозки пассажиров во всех видах сообщений; посещение учреждений дошкольного образования; работу культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов; деятельность заведений питания.

Решение об усилении ограничений принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас также рассматривается вопрос об изменении графика рабочего дня в отдельных отраслях. По мнению Кабмина, это поможет разгрузить общественный транспорт в час пик.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах. Первые послабления ограничений в Украине стартовали 11 мая, 22 мая был объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение установить адаптивный карантин в стране с 22 мая по 22 июня.

Решение об усилении карантина в правительстве приняли после резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине. Рост числа больных связывают с ослаблением карантина. В Украине на 17 июня лабораторно подтверждены 33234 случая заражения коронавирусом, из них за сутки - 758. За прошедшие сутки зафиксирована наибольшая суточная смертность от последствий COVID-19: скончался 31 человек. Всего в Украине умерли 943 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19, сообщает Укринформ.-0-