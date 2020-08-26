Карантин в Украине продлили до 31 октября

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины поддержал проект постановления о продлении адаптивного карантина в стране до 31 октября, сообщает УНН.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, такое решение связано с резким ростом заболеваемости COVID-19, а также с эпидрасследованием Минздрава.

Проект постановления предполагает ряд карантинных нововведений. "Предлагается усилить ограничительные меры в регионах, в которых установлен "зеленый" уровень эпидемиологической опасности, запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания с организацией досуга, - заявил Максим Степанов. - Помимо этого, мы отработали с Минкультом запрет концертов, кроме проводимых учреждениями культуры и учреждениями, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом работы".

Ранее было принято решение ограничить въезд в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства с 00.00 29 августа по 00.00 28 сентября.

По последним данным, в Украине зафиксировано уже более 110 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались более 2,3 тыс. зараженных.-0-