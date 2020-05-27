Карантин в Венесуэле смягчат с 1 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во время выступления в Каракасе, что с 1 июня режим карантина в стране будет ослаблен. Об этом сообщает ТАСС.

"Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно. В понедельник, 1 июня, начнется этап ослабления карантина", - сказал Николас Мадуро.

По его словам, правительство уже проанализировало все необходимые элементы для корректировки экономической жизни страны.

О первых двух случаях заражения коронавирусом в Венесуэле сообщили 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. Николас Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. По состоянию на 26 мая в Венесуэле зафиксировано 1 211 случаев заражения, 11 человек умерли.-0-