Карантинные меры ослабят в столице Чили на фоне активной вакцинации

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Чили смягчают карантинные ограничения во всем Столичном округе в связи со снижением уровня заболеваемости коронавирусом на фоне высоких темпов вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения южноамериканской страны.

По словам главы Минздрава Энрике Париса, доля положительных результатов ПЦР-тестов составляет 3,3%. Это самый низкий показатель с начала подсчета.

С 19 июля во всех коммунах Столичного округа отменяется действие строгого карантина по выходным. "Жители города смогут находиться на улице, ходить на работу и посещать магазины в любой день недели без получения дополнительного разрешения. В то же время в Сантьяго сохранятся ограничения на работу ресторанов и спортзалов - находиться внутри закрытых помещений смогут только клиенты с сертификатом о полностью пройденной вакцинации от коронавируса", - уточняется в сообщении.

По данным Минздрава Чили, двумя дозами вакцины от коронавируса в стране уже привиты 11,58 млн человек, или 76,21% населения, нуждающегося в вакцинации. Всего в стране живут около 19 млн человек.

За последние сутки в Чили выявили 2 336 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 1 594 496 человек, умерли 34 207.-0-