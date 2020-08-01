Карантинные ограничения продлили в Боливии до 31 августа

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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временное правительство Боливии приняло решение продлить действие карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, до 31 августа. Об этом сообщил министр при президенте Йерко Нуньес, информирует ТАСС.
По словам министра, определять, каким образом будут действовать и контролироваться карантинные меры в каждом департаменте, должны местные власти в координации с центральным правительством. Также отмечается, что правительство издало указ, облегчающий экспорт кислородных баллонов.
На сегодня в Боливии заразились более 75 тыс. человек, умерли свыше 2,8 тыс. Общий карантин в стране был введен 22 марта.-0-