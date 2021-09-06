Карантинные ограничения в Украине намерены ужесточить

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый локдаун в Украине из-за COVID-19 могут ввести в ноябре, при этом ужесточение карантинных мер возможно уже со следующей недели, сообщает РБК-Украина.

Как заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в стране уже превышены показатели для перехода в желтую зону, поэтому на заседание Кабинета министров вынесли вопрос ужесточения карантина. С 13 сентября Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности.

Согласно списку карантинных мер, который представил главный санитарный врач Игорь Кузин, массовые мероприятия смогут проходить с участием не более одного человека на 4 кв.м площади здания или территории, заполняемость кинозалов и залов других учреждений культуры будет не более 50% от всех мест, спортзалов и фитнес-центров - не более чем один человек на 10 кв.м.

В свою очередь Виктор Ляшко заверил, что ограничения не коснутся работы общественного транспорта.

Не исключено, что на вакцинированных от коронавируса не будет распространяться ограничение на посещение спортзалов. В частности, в отношении привитых не будет регулирования количества человек.

Главный санитарный врач отмечает, что эпидемическая ситуация ухудшается. По его мнению, избежать локдауна не удастся,однако введение красного уровня опасности состоится не раньше ноября.

Всего за время пандемии в Украине выявлено 2 298 307 случаев заражения коронавирусом и 54 001 летальный исход.-0-