Карантинные протесты в Украине: в Запорожье и Николаеве прошли митинги

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинском городе Николаев предприниматели вышли на митинг из-за ужесточения карантинных ограничений, сообщает телерадиокомпания "Суспильне".

Утром 7 апреля под Николаевским городским советом собрались 300 предпринимателей с требованием разрешить им работать во время карантина, отменить арендную плату и налоги. Мэр города пригласил на переговоры представителей инициативной группы - трех человек, при этом он заявил, что ничем не может помочь.

Как сообщает издание ZaBor, в Запорожье тоже прошел митинг. Работники вещевого рынка перекрыли движение трамвая в протест ужесточения карантинных мер и закрытия вещевых рынков. На месте собрались несколько десятков человек. Торговцев возмущает, что никто не получил никакой компенсации из бюджета.

С 2 апреля в Николаеве были ужесточены ограничения, разрешена работа общественного транспорта только утром и вечером по графику, все классы переведены на дистанционное обучение.

С 3 апреля в Запорожье власти запретили массовые мероприятия, работу кафе и ресторанов.-0-